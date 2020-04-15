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Эксперты обсудят эффективность принимаемых в Татарстане мер по борьбе с коронавирусом

20:25, 15.04.2020 1
Эксперты обсудят эффективность принимаемых в Татарстане мер по борьбе с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В четверг, 16 апреля, состоится онлайн-заседание экспертного штаба «Волга», на котором будут обсуждаться меры, принимаемые сегодня в Татарстане для борьбы с распространением коронавируса.

Среди участников заседания глава Минздрава РТ Марат Садыков, политолог Аббас Галлямов, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и другие.

Участники беседы поговорят о действенности и оправданности жестких мер самоизоляции. Также они обсудят, почему некоторые регионы закрывают границы и вводят жесткие запреты на передвижение. Предполагается затронуть и тему влияния карантинных мер на общественные настроения.

Посмотреть трансляцию заседания можно будет здесь.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Сальман Шайдуллин 15 апр
    Молодец Губернатор Кемеровской области заботится о своих жителях и трудящихся и изолировал и запретил въезд и выезд , чтобы не завозили Коронавирус , а куда смотрит наш МЭР города Казань и президент Республики Татарстан Минниханов Р . Разве забыли , что канализация протекала и утекала с санатория "Ливадия" в реку Казанку и что рыба отравится и до Кремля по реке доплывёт и в Волгу войдёт . Есть у нас больница-санаторий в КАМЕНКЕ и их всех на карантин в лес на свежий воздух ! Поднимите ПРЕССУ и они Вам расскажут утечки в реку Казанку из санатория "Ливадия"
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