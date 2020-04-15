Эксперты обсудят эффективность принимаемых в Татарстане мер по борьбе с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В четверг, 16 апреля, состоится онлайн-заседание экспертного штаба «Волга», на котором будут обсуждаться меры, принимаемые сегодня в Татарстане для борьбы с распространением коронавируса.

Среди участников заседания глава Минздрава РТ Марат Садыков, политолог Аббас Галлямов, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и другие.

Участники беседы поговорят о действенности и оправданности жестких мер самоизоляции. Также они обсудят, почему некоторые регионы закрывают границы и вводят жесткие запреты на передвижение. Предполагается затронуть и тему влияния карантинных мер на общественные настроения.

Посмотреть трансляцию заседания можно будет здесь.