Организаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая

Организаторы движения «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения шествия с портретами ветеранов в этом году. Традиционно акция проходит 9 мая.

«Наша позиция: мы считаем, в условиях реальной опасности, даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», — говорится в обращении.

Авторы отметили, что память о солдате можно почтить и другими способами, например разместить фотографии и рассказ о солдате в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

Напомним, более 10 млн жителей России вышли на акцию «Бессмертный полк» в 2019 году. В акции в Казани приняли участие около 170 тыс. человек.