Татарстанские депутаты вступились за домашних животных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На сегодняшнем заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике ГС РТ депутаты поддержали обращение Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа к председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Обращение касалось установления административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных. Сюда можно отнести как жестокое обращение с животными, так, к примеру, и выгул собак в неположенном месте.

Соответствующих изменений в КоАП РФ до сих пор не внесено, и депутаты просят ускорить этот процесс.

Напомним, что в Татарстане во время действия режима самоизоляции граждане имеют право покидать свой дом без специального пропуска для того, чтобы погулять с собакой. Правда при этом нельзя отходить от дома дальше чем на 100 м.