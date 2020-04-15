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Мандат Андрея Кондратьева в Госсовете Татарстана передадут экс-главе Совбеза РТ

15:53, 15.04.2020
Мандат Андрея Кондратьева в Госсовете Татарстана передадут экс-главе Совбеза РТ
Фото: kamskoye-ustye.tatarstan.ru

Мандат бывшего депутата Госсовета РТ Андрея Кондратьева передадут бывшему секретарю Совбеза РТ Валерию Власову. Такое решение принято сегодня на заседании ЦИК РТ.

Власов является кандидатом от «Единой России», сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

До этого Валерий Власов возглавлял МЧС РТ, Минсельхоз РТ и Совет безопасности РТ.

Ранее глава Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев стал руководителем ЦИК Татарстана. Его избрали председателем члены Центризбиркома РТ тайным голосованием.

ОбществоВласть Татарстан
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