Мандат Андрея Кондратьева в Госсовете Татарстана передадут экс-главе Совбеза РТ
Мандат бывшего депутата Госсовета РТ Андрея Кондратьева передадут бывшему секретарю Совбеза РТ Валерию Власову. Такое решение принято сегодня на заседании ЦИК РТ.
Власов является кандидатом от «Единой России», сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
До этого Валерий Власов возглавлял МЧС РТ, Минсельхоз РТ и Совет безопасности РТ.
Ранее глава Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев стал руководителем ЦИК Татарстана. Его избрали председателем члены Центризбиркома РТ тайным голосованием.ОбществоВласть Татарстан
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