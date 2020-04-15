На железнодорожных вокзалах Казани начали мерить температуру

На железнодорожных вокзалах Казани усилили медицинское наблюдение за прибывающими пассажирами. В частности, им начали мерить температуры бесконтактным образом.

Температуру измеряют у всех пассажиров внутренних рейсов на железнодорожных вокзалах Казань и Казань-2, передает пресс-служба мэрии Казани.

Также на вокзалах проводится санитарная обработка, а медицинские пункты укомплектованы всеми необходимыми противоэпидемическими средствами.

Ранее сообщалось, что на пригородных вокзалах, станциях и платформах начали наносить разметку-памятку для пассажиров о необходимости соблюдения дистанции.