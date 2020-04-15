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На железнодорожных вокзалах Казани начали мерить температуру

14:36, 15.04.2020
На железнодорожных вокзалах Казани начали мерить температуру
Фото: kzn.ru

На железнодорожных вокзалах Казани усилили медицинское наблюдение за прибывающими пассажирами. В частности, им начали мерить температуры бесконтактным образом.

Температуру измеряют у всех пассажиров внутренних рейсов на железнодорожных вокзалах Казань и Казань-2, передает пресс-служба мэрии Казани.

Также на вокзалах проводится санитарная обработка, а медицинские пункты укомплектованы всеми необходимыми противоэпидемическими средствами.

Ранее сообщалось, что на пригородных вокзалах, станциях и платформах начали наносить разметку-памятку для пассажиров о необходимости соблюдения дистанции.

БизнесТранспорт Татарстан
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