Верующие Татарстана увидят Пасхальное богослужение по ТНВ

Фото: Реальное время

Транслировать Пасхальное богослужение из Благовещенского собора Казанского кремля в режиме онлайн будут на канале ТНВ. Об этом «Реальному времени» сообщил директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин.

«По поводу Пасхи. Работа ведется. Скорее всего, будет трансляция из Благовещенского собора на ТНВ. Только что письмо пришло от них, мы сейчас с ними отрабатываем этот вопрос», — сообщил Сибагатуллин.

Напомним, Божественную литургию в честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) 12 апреля в Богоявленском соборе Казани отслужил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. На портале «Православие в Татарстане» была организована онлайн-трансляция службы.

13 апреля 2020 года правительство Республики Татарстан приняло постановление №280, предписывающее с 14 апреля и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запретить посещение гражданами культовых объектов, а также участие в проводимых на их территориях религиозных обрядах и церемониях. Исключение сделано для священнослужителей и других лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.