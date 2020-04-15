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Мишустин увеличил число заместителей министра спорта РФ

13:21, 15.04.2020
Мишустин увеличил число заместителей министра спорта РФ
Фото: tatarstan.ru (на фото - Олег Матыцин)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил число заместителей министра спорта с шести до семи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, с января должность министра спорта занимает Олег Матыцин. Одним из его заместителей является экс-гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» из Татарстана Азат Кадыров.

Также в списке заместителей министра спорта значатся Ксения Машкова (статс-секретарь — заместитель министра), Павел Новиков, Игорь Сидоркевич, Марина Томилова и Одес Байсултанов.

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