СМИ: форвард «Ак Барса» Глухов по новому контракту заработает 40 миллионов рублей в год

Стала известна сумма, которую заработает нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов по условиям нового соглашения с казанским клубом.

По сообщению издания «Спорт-Экспресс», по обновленному контракту с казанцами форвард в следующем сезоне получит 40 миллионов рублей в год.

Глухов играет в казанском клубе с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Ак Барс» 49 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков. Ранее он продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Напомним, КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса. В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» должен был встретиться с уфимским «Салаватом Юлаевым».