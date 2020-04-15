Главврач больницы в Коммунарке выздоровел после коронавируса

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции и приступает к работе.

Проценко получил два отрицательных теста на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал Проценко.

Об инфицировании Проценко стало известно 31 марта. Он изолировался в своем кабинете, в котором есть все условия для управления и телемедицинских консультаций. Бывший глава Министерства здравоохранения Татарстана Айрат Фаррахов выразил Проценко свою поддержку.