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Главврач в Коммунарке, где неделю назад был Путин, заразился коронавирусом

17:10, 31.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главврач в Коммунарке, где неделю назад был Путин, заразился коронавирусом
Фото: kremlin.ru

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что заразился коронавирусом.

В Facebook он отметил, что чувствует себя хорошо и изолировался в своем кабинете, в котором есть все условия для управления и телемедицинских консультаций.

Напомним, неделю назад президент России Владимир Путин посетил больницу в московской Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом. Проценко лично проводил ему экскурсию по учреждению.

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