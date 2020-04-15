В Башкирии водителя, сбежавшего со смертельного ДТП, нашли дома без сознания

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В Башкирии полицейские нашли водителя, устроившего ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка. Им оказался 18-летний местный житель без водительских прав.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РБ, юношу обнаружили дома в постели. После опрокидывания автомобиля он покинул место аварии, не вызвав 14-летней пассажирке скорую помощь. Девочка скончалась. Юношу обнаружили дома, куда он вернулся и лег спать и потерял сознание.

Водителя доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии водитель опрокинул автомобиль и сбежал: на месте обнаружено тело ребенка.

