В Башкирии водитель опрокинул автомобиль и сбежал: на месте обнаружено тело ребенка

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии полицейские ведут поиск водителя ВАЗ-2106, который после опрокидывания автомобиля бросил машину, оставив на месте умирать 14-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 3 апреля в районе 6 утра в Кушнаренковском районе Башкирии на 10 км автодороги Шарипово — Первушино неустановленный водитель за рулем ВАЗ-2106 совершил опрокидывание. После аварии он скрылся с места ДТП. На месте обнаружено тело 14-летней девочки.

Ведется поиск сбежавшего водителя. Выясняются все обстоятельства происшествия.



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