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Татарстан вошел в топ-10 регионов с наибольшим числом рабочих мест, созданных за 10 лет

23:32, 14.04.2020
Татарстан вошел в топ-10 регионов с наибольшим числом рабочих мест, созданных за 10 лет

За последние 10 лет в Татарстане было создано более 140 тысяч рабочих мест. По этому показателю республика входит в десятку лучших регионов (+7,8%).

В рейтинге за 10 лет Татарстан уступает только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Чечне. Таким образом республика занимает шестую строчку, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

А вот по данным за последние 3 года регион занял только 57-е место. Количество рабочих мест за это время сократилось на 16 тысяч.

АналитикаОбщество Татарстан
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