В Татарстане подешевел бензин на 6—18 копеек

В период с 5 по 12 апреля в Татарстане подешевел бензин на 6—18 копеек.

По данным ЦДУ ТЭК, топливо дешевеет в целом по России. Больше всего снижение наблюдалось в Алтайском крае и республике Алтай, где цены на бензины Аи-92 и Аи-95 уменьшились на 40—45 копеек.

В целом средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки — до 43,04 руб./л, Аи-95 — на 3 копейки — до 46,1 руб./л.

Ранее сообщалось, что в России за первую неделю апреля сократилось производство бензина на 19%. С 1 по 7 апреля Россия произвела 648 тыс. тонн бензина пятого экологического класса, а неделю назад выработка составляла почти 800 тысяч тонн.