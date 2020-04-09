В России упало производство бензина

В России за первую неделю апреля сократилось производство бензина на 19%.

С 1 по 7 апреля Россия произвела 648 тыс. тонн бензина пятого экологического класса, а неделю назад выработка составляла почти 800 тысяч тонн.

Также на 11,6%, до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого топлива на внутренний рынок. К 6 апреля товарные остатки бензина в стране выросли на 6% и достигли 1,8 млн тонн, пишет РБК.

Производство дизельного топлива в стране снизилось на 6%, до 1,45 млн тонн. Его поставки на внутренний рынок сократились на 10,3%.

В Минэнерго объяснили ситуацию с обеспечением страны топливом как стабильную, уточнив, что в большинстве регионов запасов горючего хватит десять суток.