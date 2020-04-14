На ремонт каждого двора в Татарстане по программе «Наш двор» потратят около 7,5 млн рублей

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в прямом эфире рассказала, что на благоустройство каждого двора в рамках программы «Наш двор» требуется 7,5 млн рублей.

В рамках программы проведут ремонт дорог, тротуаров, наружного освещения, а также установят скамейки, урны, детские площадки и т. д.

Ранее руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила о продлении реализации программы «Наш двор» до 2024 года. Решение о расширении сроков программы с 3 до 5 лет объясняется неопределенной ситуацией в экономике, в которой оказалась вся страна.