Во дворах Татарстана могут появиться площадки для выгула собак

Во дворах жилых домов могут появиться площадки для выгула собак. Об этом заявила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в прямом эфире.



Однако она отметила, что это возможно, только если в строительстве площадки будут участвовать сами жильцы или управляющие компании. Она может обойтись в 30—50 тысяч рублей.

Также в прямом эфире Фишман-Бекмамбетова рассказала, что на благоустройство каждого двора в рамках программы «Наш двор» требуется 7,5 млн рублей.