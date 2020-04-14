Новости общества

17:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Во дворах Татарстана могут появиться площадки для выгула собак

16:43, 14.04.2020
Во дворах Татарстана могут появиться площадки для выгула собак
Фото: realnoevremya.ru

Во дворах жилых домов могут появиться площадки для выгула собак. Об этом заявила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в прямом эфире.

Однако она отметила, что это возможно, только если в строительстве площадки будут участвовать сами жильцы или управляющие компании. Она может обойтись в 30—50 тысяч рублей.

Также в прямом эфире Фишман-Бекмамбетова рассказала, что на благоустройство каждого двора в рамках программы «Наш двор» требуется 7,5 млн рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров