Депутат от Татарстана стал замглавы комиссии Госдумы по поддержке бизнеса

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов стал заместителем главы межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня нижняя палата парламента приняла постановление о ее создании.

Главой комиссии стал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов, пишет ТАСС.

«Ее (комиссии) главная задача — помощь малому и среднему бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, усложняющейся экономической ситуации», — цитирует пресс-служба ГД спикера Вячеслава Володина.

Ранее Фаррахов в своей колонке для «Реального времени» рассказал о законопроектах, которые разработал.