Минздрав РФ: в России усиливается интенсивность распространения COVID-19

В России интенсивность распространения коронавируса усиливается, в Москве уже трудно определить цепочку заражения, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва — это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже и трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»)

Напомним, в России за последние сутки зафиксировано 2 774 новых случая коронавируса. Новые случаи заболевания выявлены в 51 регионе. За сутки зафиксировано 22 летальных исхода, выздоровели 224 человека. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в РФ равно 21 102.

