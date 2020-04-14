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Бизнес-омбудсмен России предложил создать в Татарстане центр для внесудебного урегулирования споров

15:26, 14.04.2020
Бизнес-омбудсмен России предложил создать в Татарстане центр для внесудебного урегулирования споров
Фото: kremlin.ru

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым предложил создать в Татарстане центр для внесудебного урегулирования хозяйственных споров.

Как сообщает пресс-служба Титова, Минниханов одобрил идею уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Напомним, представители сферы услуг в Татарстане в ходе встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросили рассмотреть возможность открытия парикмахерских. В ходе беседы предприниматели представили онлайн-систему, позволяющую следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при выполнении работ.

Экономика Татарстан
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