Бизнес-омбудсмен России предложил создать в Татарстане центр для внесудебного урегулирования споров
Бизнес-омбудсмен России Борис Титов на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым предложил создать в Татарстане центр для внесудебного урегулирования хозяйственных споров.
Как сообщает пресс-служба Титова, Минниханов одобрил идею уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Напомним, представители сферы услуг в Татарстане в ходе встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросили рассмотреть возможность открытия парикмахерских. В ходе беседы предприниматели представили онлайн-систему, позволяющую следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при выполнении работ.Экономика Татарстан
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