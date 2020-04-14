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В Татарстане сотрудников кафе и ресторанов трудоустраивают на агрофермы — видео

14:58, 14.04.2020
В Татарстане сотрудников кафе и ресторанов трудоустраивают на агрофермы — видео
Фото: скриншот

В Татарстане сотрудников кафе и ресторанов трудоустраивают на агрофермы.

Инициативу сельхозпредприятий республики поддержали региональные власти. Безработные смогут заполнить анкету на сайте Минсельхоза РТ.

Так, бывшим работникам малого и среднего бизнеса, временно оставшимся без заработка из-за пандемии коронавируса, предлагается 400 вакансий от более чем 200 организаций с различными условиями проживания, питания и проезда. Сельхозпредприятия готовы предоставить работу сроком от одного до шести месяцев.

Людей могут трудоустроить на время посевной или сбора ягод на вакансии, не требующие специальной сельскохозяйственной квалификации.

ПромышленностьАгропромОбществоБизнес Татарстан
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