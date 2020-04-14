В Татарстане сотрудников кафе и ресторанов трудоустраивают на агрофермы — видео
В Татарстане сотрудников кафе и ресторанов трудоустраивают на агрофермы.
Инициативу сельхозпредприятий республики поддержали региональные власти. Безработные смогут заполнить анкету на сайте Минсельхоза РТ.
Так, бывшим работникам малого и среднего бизнеса, временно оставшимся без заработка из-за пандемии коронавируса, предлагается 400 вакансий от более чем 200 организаций с различными условиями проживания, питания и проезда. Сельхозпредприятия готовы предоставить работу сроком от одного до шести месяцев.
Людей могут трудоустроить на время посевной или сбора ягод на вакансии, не требующие специальной сельскохозяйственной квалификации.
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В Татарстане сотрудников кафе и ресторанов переводят работать на агрофермы.— RT на русском (@RT_russian) April 14, 2020
«Все выживают как могут. Мы предложили нашим работникам хоть какую-то работу. Ресторан стоит пустой. Сейчас разводим овец, баранов, птиц», — пояснил администратор ресторана Эльбрус Саетов.
Видео Ruptly pic.twitter.com/3yaqJtzn25
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