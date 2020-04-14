В казанском Кремле объяснили введение обязательного режима самоизоляции для всех приезжих

Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова объяснила распространение режима самоизоляции на всех граждан, прибывающих в Татарстан.

Она отметила, что данный документ был принят кабинетом министров Татарстана на основе постановления главного государственного санитарного врача РФ.

В нем указывается, что изоляцию и медицинское наблюдение следует обеспечить всем лицам, вернувшимся в Россию или в домашних условиях, или в условиях обсерватора на 14 дней.

«Способ изоляции и медицинского наблюдения определять исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

По словам Галимовой, это распространяется и на граждан, которые прибыли в Татарстан из регионов с неблагополучной ситуацией с коронавирусом нового типа. Они и члены их семей должны находиться под медицинским наблюдением.

«Такие меры приняты для того, чтобы, во-первых, обезопасить жителей республики от возможных контактов с потенциально зараженными людьми, во-вторых, оперативно оказать медицинскую помощь, прибывшим гражданам на случай, если у них будет диагностирована новая коронавирусная инфекция», — сообщила пресс-секретарь президента РТ, добавив, что с более точной информацией завтра выступит министр здравоохранения РТ.

Ранее власти Татарстана распространили требование об обязательной самоизоляции для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга.

