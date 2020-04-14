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В РТ обязательную самоизоляцию распространили на приезжих из Санкт-Петербурга и Москвы

06:14, 14.04.2020 1
В РТ обязательную самоизоляцию распространили на приезжих из Санкт-Петербурга и Москвы
Фото: пресс-служба исполкома

Власти Татарстана распространили требование об обязательной самоизоляции для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина РТ.

«Гражданам, прибывшим (вернувшимся) из городов Москвы и Санкт-Петербурга, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций», — указано в документе.

Эти же правила действуют на граждан, проживающих вместе с ними в период самоизоляции.

Ранее в Татарстане запретили посещать храмы.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:18
    Их на КАРАНТИН НАДО!!! НИКАКОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ. Они будут выходить из квартир выносить мусор, в магазин и будут заражать здоровых! ВсКазань экспо поставить кровати и всех туда определить под строгий карантин! Нечего заразу развозить по татарстану!
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