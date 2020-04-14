Блокирующий Лихошерстов покинул «Зенит-Казань»

Блокирующий Вадим Лихошерстов покинул расположение «Зенита-Казань», сообщает пресс-служба казанского клуба.

За «Зенит» волейболист выступал с 2018 года и за это время дважды выигрывал Кубок страны, а также стал победителем Суперкубка России.

По данным «Реального времени», в ближайшее время Лихошерстов присоединится к московскому «Динамо».

Ранее стало известно, что казанский «Зенит» пополнится олимпийским чемпионом по волейболу Александром Волковым. Также клуб объявил о возвращении к тренерской деятельности Владимира Алекно.

О других изменениях в составе «Зенита-Казань» можно прочитать в материале «Реального времени».