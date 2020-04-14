«Зенит-Казань» подпишет контракт с олимпийским чемпионом

«Зенит-Казань» подпишет однолетний контракт с олимпийским чемпионом по волейболу Александром Волковым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник из клуба.

Прошедший сезон 35-летний блокирующий провел в «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Волков уже играл за «Зенит-Казань» с 2011 по 2015 годы, трижды выиграв с казанцами чемпионат России, а также Лигу чемпионов.

Отметим, что на сегодняшний день линия блокирующих казанского «Зенита» состоит из Артема Вольвича и Алексея Кононова. О других изменениях в составе «Зенит-Казань» можно почитать в материале «Реального времени».

