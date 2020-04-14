Исследование: какую технику стали чаще заказывать казанцы в период самоизоляции

Эксперты маркетплейса «Беру» изучили, что чаще стали заказывать казанцы в период самоизоляции — с 30 марта по 12 апреля. Выяснилось, что у жителей столицы Татарстана вырос интерес к покупке техники.

Так, только на прошлой неделе казанцы купили в 4 раза больше товаров из этой категории, чем на позапрошлой.

В частности, жители города стали в 3 раза чаще заказывать климатическую технику. Самый больший спрос пришелся на кондиционеры и метеостанции. Также популярностью в этот период пользовались вентиляционные системы (их стали заказывать в 7 раз чаще) и очистители и увлажнители воздуха (спрос на них вырос в 2,5 раза).

Для дистанционной работы и учебы казанцы в 5 раз чаще стали покупать внешние жесткие диски и в 2,5 раза чаще — внутренние. Помимо этого, аналитики площадки обратили внимание на увеличение спроса на комплектующие для ПК, а также на принтеры и МФУ (устройства, которые объединяют в себе принтер, сканер и т. д.) и настольные лампы.

В связи с закрытием салонов красоты, жители города стали заказывать щипцы, плойки и выпрямители (их продажи выросли в 2,5 раза) и машинки для стрижки и триммеры (в 1,8 раза).

Также казанцы заинтересовались покупкой умных колонок и планшетов. Спрос на них вырос в 1,5 раза. Еще более чем в 2 раза выросли продажи графических планшетов.