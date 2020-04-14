Новости спорта

17:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Салават Юлаев» встретится с «Йокеритом» в финале виртуального плей-офф КХЛ

09:14, 14.04.2020 1
«Салават Юлаев» встретится с «Йокеритом» в финале виртуального плей-офф КХЛ
Фото: twitter.com/khl

«Йокерит» выиграл четвертый матч серии с московским «Динамо» и вышел в финал виртуального плей-офф КХЛ.

Болельщики финского клуба голосовали чаще, чем их московские коллеги, во всех четырех поединках. Благодаря этой победе «Йокерит» сыграет в финальной серии плей-офф, где встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Напомним, на днях уфимцы разгромили новосибирскую «Сибирь» (4:0) и первыми обеспечили себе выход в финал виртуального Кубка Гагарина.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выберут победителя Кубка Гагарина.

В соцсетях лиги каждодневно проходят матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признают ту команду, которая наберет больше всего голосов болельщиков.

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:19
    смешно. в реале они б вряд ли встретились в финале
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров