В Татарстане организуют вебинары для граждан, ищущих работу

Центры занятости населения Татарстана начнут проводить групповые онлайн-консультации для граждан, ищущих работу. Мероприятия будут проходить в формате вебинаров.



Первый прошел в минувший четверг по инициативе Центра занятости населения г. Набережные Челны. Сегодня, 12 апреля, вебинар на тему «Порядок работы центров занятости населения. Возможности портала «Работа в России» проведет Центр занятости населения Казани.

Прямой эфир будет проведен на официальной странице центра в Instagram (@czn_kazan), сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Напомним, накануне министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова и ее коллега из Минцифры Айрат Хайруллин рассказали о том, как в условиях сложившейся обстановки можно получить официальный статус безработного. Регистрация будет электронной: подать заявление можно будет на портале tatar.ru и в общероссийской базе «Работа в России». К заявлению нужно будет прикрепить резюме.