Стала известна роль Путина в заключении сделки ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1» раскрыл роль президента РФ Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефти. По его словам, он очень сильно повлиял на заключение сделки.

Путин много раз связывался с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

«Без участия президента сделка могла бы не состояться», — отметил Новак.

Напомним, страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей. Все страны-участники соглашения сократят добычу нефти на 23% от уровня октября 2018 года. Ограничение будет действовать в мае — июне.