РЖД изменят периодичность курсирования поезда Казань — Москва

В России с 15 апреля временно изменится периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, в том числе это коснется поезда, следующего из Казани в Москву.

Как сообщает пресс-служба РЖД, такие меры связаны со снижением пассажиропотока.

Поезд №1/2 «Премиум» будет отправляться из Казани с 15 апреля по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля по четным числам, с 1 по 31 августа по нечетным числам, со 2 сентября по 30 октября по четным числам, с 1 ноября по 11 декабря по нечетным числам. Из Москвы этот поезд будет ходить с 18 апреля по 30 мая и с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 августа по 30 августа по четным числам, с 1 сентября по 31 октября по нечетным числам, со 2 ноября по 14 декабря по четным числам.

Ранее сообщалось, что поезда, связывающие Казань с Екатеринбургом, Самарой, Пензой, Адлером и Санкт-Петербургом, будут курсировать по новому расписанию или отменены. Это связано со снижением пассажиропотока.