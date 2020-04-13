В России создали штаб ОНК по борьбе с коронавирусом

В России создали центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом в связи с инициативой председателей комиссии ряда субъектов. Первое заседание назначено на 15 апреля.

Председатель столичной ОНК Георгий Волков сообщил, что основной задачей штаба является контроль за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, содержащихся в колониях и СИЗО, а также сотрудников этих учреждений.

Также штабу поручили решать вопросы по обеспечению общественного контроля в местах принудительного содержания граждан в условиях введенных ограничений, пишет RT.

Ранее в УФСИН по РТ официально опровергли информацию, что в зеленодольской колонии строгого режима №5 есть «несколько человек с симптомами коронавируса». Об этом со ссылкой на родственников осужденных и освободившихся сообщил фонд «Общественный вердикт».