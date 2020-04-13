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Гидрометцентр Татарстана: после введения режима самоизоляции изменилось качество воздуха

18:44, 13.04.2020 1
Гидрометцентр Татарстана: после введения режима самоизоляции изменилось качество воздуха
Фото: realnoevremya.ru

Гидрометцентр Татарстана сообщил, что после введения режима самоизоляции две недели назад изменилось качество воздуха.

Так, с 28 марта по 6 апреля концентрация диоксида азота и формальдегида в воздухе в Казани ощутимо снизилась по сравнению с предыдущими неделями. Это связали с существенным уменьшением транспортного потока.

С 6 апреля концентрации основных вредных примесей, вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы, вновь стали расти, так как многие организации возобновили свою работу, автомобилей на дорогах городов РТ стало больше.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Хоть одна хорошая новость, может цены на бенз поднять
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