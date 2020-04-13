Гидрометцентр Татарстана: после введения режима самоизоляции изменилось качество воздуха

Гидрометцентр Татарстана сообщил, что после введения режима самоизоляции две недели назад изменилось качество воздуха.

Так, с 28 марта по 6 апреля концентрация диоксида азота и формальдегида в воздухе в Казани ощутимо снизилась по сравнению с предыдущими неделями. Это связали с существенным уменьшением транспортного потока.

С 6 апреля концентрации основных вредных примесей, вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы, вновь стали расти, так как многие организации возобновили свою работу, автомобилей на дорогах городов РТ стало больше.