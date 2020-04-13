Регионы РФ отстают от Москвы на 3-4 недели по заболеваемости COVID-19

Регионы РФ отстают от Москвы на 3-4 недели по заболеваемости COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что за это время важно успеть подготовить койки и предпринять жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось. Для этого следует соблюдать самоизоляцию. Предприятиям, работающим непрерывно, следует руководствоваться рекомендациями медиков.

Ранее Голикова сообщила, что за вчерашний день количество заболевших в России выросло на 16,6%.

