Регионы РФ отстают от Москвы на 3-4 недели по заболеваемости COVID-19
Регионы РФ отстают от Москвы на 3-4 недели по заболеваемости COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что за это время важно успеть подготовить койки и предпринять жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось. Для этого следует соблюдать самоизоляцию. Предприятиям, работающим непрерывно, следует руководствоваться рекомендациями медиков.
Ранее Голикова сообщила, что за вчерашний день количество заболевших в России выросло на 16,6%.
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