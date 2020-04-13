ВОЗ рассказала, когда Россия пройдет пик эпидемии COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что Россия пройдет пик эпидемии коронавируса быстрее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции.

«Важно подчеркнуть, что динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер. Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет», — рассказала она «РИА Новости».

По ее словам, чем лучше будет социальная дистанция, тем лучше будут выявляться случаи заболевания и их изоляция, в том числе все случаи заболевания в легкой форме и неуточненные случаи.

Ранее сообщалось, что в России тест-систему на антитела к коронавирусу COVID-19 начнут применять уже на текущей неделе, в первую очередь в исследовании примут участие медики.

