Бывший тесть певца Баскова требует от «Таттехмедфарма» 75 миллионов

Крепкие узы госзаказа

Как выяснило «Реальное время», крупный федеральный дистрибьютор лекарств «Биотэк» (бенефициар — Борис Шпигель, бывший сенатор, продюсер и тесть певца Николая Баскова) и ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») могут вновь встретиться в суде. Иск «Биотэка» к «Таттехмедфарму» почти на 75 млн рублей уже зарегистрировал татарстанский арбитраж.

Достоверно утверждать, с чем связаны требования, пока нельзя — ни в «Биотэке», ни в «Таттехмедфарме» иск пока не прокомментировали. Однако эти два предприятия связывают крепкие узы госзаказов: только с 2011 по 2019 год, по подсчетам «Реального времени», «Биотэк» был поставщиком по контрактам почти на 535 млн рублей.



В 2019 году «Таттехмедфарм» закупил у «Биотэка» продукцию на 205 млн рублей — это чуть больше, чем десятая часть всего госзаказа. Фото biotec.ru

Добавим, что «Биотэк» — хоть и крупный поставщик «Таттехмедфарма», но далеко не единственный. Ежегодно объем госзаказа ГУП составляет от двух до девяти миллиардов рублей. В 2019 году, к примеру, «Таттехмедфарм» закупил у «Биотэка» продукцию на 205 млн рублей — это чуть больше, чем десятая часть всего госзаказа.

Долгая история заклятой дружбы

Вместе с тем объем судебных исков «Биотэка» к «Таттехмедфарму» сопоставим с объемом поставок. С 2013 года «Биотэк» подал иски на сумму в 358,3 млн рублей. Все они, кроме последнего, были связаны с взысканием задолженности по госконтрактам на поставку фармпрепаратов.

В четырех случаях сторонам удавалось прийти к соглашению — но уже в рамках судебного процесса. «Таттехмедфарм» признавал задолженность в сопоставимых с изначальными исковыми требованиями объемах и выплачивал ее. Еще два процесса дошли до решения — суд вставал на сторону «Биотэка». По одному иску «Биотэк» сам отказался от своих требований.

«Таттехмедфарм» периодически сталкивается с судебными требованиями от своих поставщиков, однако в большинстве случаев они завершаются отказом от иска. Фото республика21век.рф

«Таттехмедфарм» периодически сталкивается с судебными требованиями от своих поставщиков, однако в большинстве случаев они завершаются отказом от иска.

«Биотэк» взаимодействует с правительством Татарстана и с «Таттехмедфармом» не только в последнее десятилетие, а как минимум с 2004 года. Причем в прошлом десятилетии претензии возникали уже к «Биотэку». Так, в конце 2004 года федеральная компания сорвала график поставок по контрактам на 120 млн рублей: к 30 декабря было поставлено лишь 7,5% от необходимого к 1 января 2005 года объема. Утверждалось, что тогда от срывов поставок пострадали не только Татарстан, но и Кировская и Новгородская области, а также Мордовия.

Александр Артемьев