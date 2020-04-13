Тест на определение иммунитета к COVID-19 начнут применять в России на этой неделе

Тест-систему на антитела к коронавирусу COVID-19 начнут применять уже на текущей неделе, в первую очередь в исследовании примут участие медики, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Думаю, что уже на следующей неделе мы как раз будем в этом жить, будем это запускать и пытаться определить, что мы получили (за) вот эти, уже, наверное, два месяца развития заболевания», — сказала Голикова в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в России зарегистрировали эту тест-систему. Она прошла все необходимые клинические и технические испытания.

Напомним, за последние сутки в России диагностировано 2 558 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевшие выявлены в 62 регионах страны. Таким образом, число инфицированных увеличилось до 18 342 случаев. Зафиксировано 148 летальных исходов.

