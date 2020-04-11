Казань вошла в топ-10 российских городов, наиболее успешно борющихся с коронавирусом

Казань заняла пятое место в топ-10 рейтинга наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом. Список составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала.

Также в список вошли Уфа, Хабаровск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Иркутск, Ставрополь, Петрозаводск и Салехард, пишет ТАСС.

Рейтинг составлен на основании анализа нормативно-правовых актов, открытых данных, размещенных на официальных сайтах администраций муниципалитетов, в их аккаунтах в социальных сетях, СМИ. Для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов оказался на третьем месте в рейтинге глав российских регионов, внедряющих лучшие практики по предотвращению распространения коронавируса нового типа.