В Татарстане осужденному в колонии вынесли еще один приговор

В Альметьевске суд приговорил 30-летнего осужденного, отбывающего срок в колонии строгого режима, к еще одному наказанию за дезорганизацию учреждения.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, находясь в помещении камерного типа, умышленно создал задымление. Когда сотрудники колонии открыли дверь, он набросился на одного из них и стал душить. При этом он разбил рацию и выкрикивал слова, призывающие других к дезорганизации, передает прокуратура РТ.

Мужчина признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания и состоит на учете с отрицательной характеристикой. В суде вину он не признал и заявил, что не применял насилия к сотруднику колонии.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

