Когда в Татарстан вернется весна и почему белый налет вместо снега — это нормально

Снег накрыл Поволжье

Аномальное похолодание отмечают российские синоптики, причем не только в Поволжье, но даже и в южных регионах. Жители Татарстана (те, кто по каким-то причинам покидал дом) за минувшие выходные успели это ощутить на себе. Еще в пятницу в республике начались сильные — до 20 м/с — порывы ветра, сильно похолодало (по ночам температура воздуха достигала отрицательных значений). Дождь переходил в мокрый снег. О неблагоприятных погодных условиях предупреждало накануне и МЧС Татарстана: сообщало эсэмэсками о сильном ветре, снеге и возможной гололедице.

При этом в соседних с Татарстаном регионах погода еще хуже. Так, в Мордовии за одну только субботу выпала месячная норма осадков, местами высота снежного покрова достигла 31 сантиметра. В Ульяновске сразу несколько улиц остались без электричества на всю ночь, так как электросети были повреждены налипшим мокрым снегом. На улицы города этим утром пришлось вывести 80 единиц техники и 800 дворников.

В Пензе непогода тоже привела к повреждению линий электропередач, кроме того, пострадали автомобилисты: под тяжестью снега в нескольких районах города на машины обрушились ветви деревьев.

В Саратовской области под давлением снега и сильного ветра рухнула стела «Саратовская область».

В Саратовской области под давлением снега и сильного ветра рухнула стела «Саратовская область. Фото novosti-saratova.ru

Погода будет нестабильной

Но в Татарстане уже в ближайшие дни потеплеет. По прогнозам Гидрометцентра РТ, завтра температура воздуха поднимется до +14 градусов днем, хотя слабые осадки по-прежнему будут возможны. К 15 апреля максимальная температура днем уже может достигнуть +19 градусов, осадков днем уже не ожидается. При этом порывы ветра по-прежнему будут достигать 16 м/с.

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ профессор Юрий Переведенцев объясняет ситуацию с погодой движением циклонов по территории регионов и прогнозирует: как в ближайшие дни похолодание сменится теплом, так позже вновь наступит похолодание.

— Мы находимся в тыловой части циклона, который перемещается на северо-восток, поэтому у нас сейчас так сложно с погодой. Но уже с завтрашнего дня ожидается потепление, потому что мы будем находиться уже в новом циклоне, в теплой части его. И погода будет такой неустойчивой, затем снова придет понижение. Будут такие «качели» — то выше, то ниже температура, — рассказал синоптик «Реальному времени».

При этом сильный ветер на протяжении нескольких дней Переведенцев считает нехарактерным для нынешнего периода и полагает, что уже в ближайшие дни он утихнет.

Юрий Переведенцев объясняет ситуацию с погодой движением циклонов по территории регионов. Фото kpfu.ru

Белый налет вместо снега — это нормально

Многие казанцы обратили внимание, что в городе вместо снега выпал некий «белый налет». В соцсетях уже даже успели выдвинуть версию о «распылении химикатов» над городом. Но Юрий Переведенцев пояснил, что этот налет — характерная форма осадков для сложившегося баланса температуры и атмосферного давления. Так что это нормально, хоть и случается нечасто.

Добавим, что охватившая весь мир пандемия коронавируса, по мнению главы гидрометцентра России Романа Вильфанда, может повлиять даже на прогнозы погоды. По словам синоптика, из-за пандемии снизилось количество авиаперелетов, а датчики на самолетах — важный источник метеоданных. В отсутствие этого источника точность прогнозов может снижаться.

Александр Артемьев