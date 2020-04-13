Билялов объяснил, почему продлил контракт с «Ак Барсом»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал о причинах продления контракта с казанской командой, несмотря на интерес со стороны клубов из НХЛ.

«Больше сыграл фактор того, что мне еще нужно раскрыть себя в КХЛ, чтобы добиться определенных целей и стать лучше. Если я буду продолжать в том же духе — смогу попасть в сборную, а это, опять же, чемпионат мира и Олимпийские игры. Свои мечты нужно реализовывать», — сказал Билялов.

Вратарь отметил, что намерен уехать в НХЛ только после получения необходимого опыта в КХЛ, чтобы быть готовым к реалиям новой лиги.

Напомним, ранее стало известно, что Билялов продлил контракт с «Ак Барсом» на два года.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл за клуб в 36 матчах, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надежности 1,35 и 94,8% отраженных бросков. Также Билялов стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд России по количеству «сухих» минут подряд.