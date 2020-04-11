«Ак Барс» подписал двухлетний контракт с Биляловым

Вратарь Тимур Билялов продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Новое соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2021/22 годов.

Билялов является воспитанником казанского хоккея и выступает за систему «Ак Барса» с 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь сыграл за клуб в 36 матчах, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надежности 1.35 и 94.8% отраженных бросков.

Также Билялов стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд России по количеству «сухих» минут подряд.

Напомним, накануне «Ак Барс» объявил о продлении контрактов с тремя хоккеистами.