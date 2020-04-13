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РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов

09:51, 13.04.2020
РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов
Фото: kzn.ru

РЖД приостановили акцию о предоставлении бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Перевозки возобновятся после отмены ограничений, введенных в условиях пандемии. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендуется оставаться дома.

Напомним, что безлимитный проезд предоставлялся в честь праздника 75-летия Победы. С каждым ветераном мог бесплатно проследовать один сопровождающий.

Общество Татарстан
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