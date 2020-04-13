РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов
РЖД приостановили акцию о предоставлении бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Перевозки возобновятся после отмены ограничений, введенных в условиях пандемии. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендуется оставаться дома.
Напомним, что безлимитный проезд предоставлялся в честь праздника 75-летия Победы. С каждым ветераном мог бесплатно проследовать один сопровождающий.
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