Тренер ЦСКА предположил, что несколько игроков клуба переболели коронавирусом

Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро заявил, что он и еще несколько футболистов московской команды могли переболеть коронавирусом на февральском сборе в Испании.

«Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом. Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное», — цитирует Гранеро Inoprosport со ссылкой на Diario de Almera.

Напомним, РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных в контрактах.



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