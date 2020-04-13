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В Санкт-Петербурге отменили сразу 37 рейсов, в том числе в Казань

08:10, 13.04.2020

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга отменили сразу 37 рейсов в разные города России.

Не состоятся рейсы в Казань, Москву, Новосибирск, Мурманск, Екатеринбург, Сочи, Самару, Оренбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Архангельск, Апатиты, Сыктывкар, Иркутск и Симферополь. Также задержаны два рейса в Ярославль и Йошкар-Олу.

Причина отмены рейсов пока не сообщается, передают «Невские новости».

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