В Санкт-Петербурге отменили сразу 37 рейсов, в том числе в Казань
В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга отменили сразу 37 рейсов в разные города России.
Не состоятся рейсы в Казань, Москву, Новосибирск, Мурманск, Екатеринбург, Сочи, Самару, Оренбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Архангельск, Апатиты, Сыктывкар, Иркутск и Симферополь. Также задержаны два рейса в Ярославль и Йошкар-Олу.
Причина отмены рейсов пока не сообщается, передают «Невские новости».
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