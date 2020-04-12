Минздрав Татарстана сообщил о фейке на сайте «Эха Москвы» про вспышку коронавируса в Нижнекамске

Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о фейке, который прозвучал в эфире авторской передачи «Код доступа» Юлии Латыниной.

По ее словам, в одном из городов республики имеется ряд проблем, связанных с ситуацией по борьбе с эпидемией коронавируса.

«А по телевизору говорят о свободной ситуации и что наш город чуть ли не единственный в Татарстане, где нет зараженных коронавирусом людей. Мы обращались в местные СМИ, но они отказываются оглашать информацию. За март 2019 года было зафиксировано 79 обращений с двусторонней пневмонией, а за март 20-го их уже 1 300 человек. Ну, как тут можно говорит о сезонной вспышке?», — говорится на сайте «Эха».

В Минздраве пояснили, что речь идет о Нижнекамске.

«Недостоверная информация уже была неоднократно опровергнута, но к сожалению, прозвучала в прямом эфире передачи Юлии Латыниной. Министерство здравоохранения РТ официально заявляет, что вспышек пневмонии в этом городе нет. В апреле 2019 года было зарегистрировано 97 случаев заболевания пневмонией, на 12 апреля 2020 года зарегистрировано всего 38», — отметили в Минздраве РТ.