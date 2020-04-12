У экс-вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова родился сын

Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

В семье вратаря «Авангарда» Эмиля Гарипова родился мальчик. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Искренне поздравляем лучшего вратаря КХЛ, нашего друга Эмиля Гарипова с рождением сына», — написал чиновник.

При этом Шайхутдинов сопроводил свой пост фотографией со свадьбы Гарипова, где хоккеист запечатлен вместе со своей женой Джамилей, дочкой известного татарского писателя Разиля Валеева.

Напомним, Гарипов в нынешнем сезоне выступал за омский «Авангард», куда перешел по ходу регулярного чемпионата из казанского «Ак Барса».

Ранее вратарь сообщил, что намерен продлить контракт с омским клубом.