В Ижевске признали законность работы цветочных магазинов

В Ижевске городские власти отчитались о проведении рейда, выявляющего нарушителей режима самоизоляции. Чиновники и полиция обнаружили два работающих цветочных магазина, проверка показала законность их деятельности.

В обоих магазинах продавались семена, грунт и удобрения, которые относятся к товарам первой необходимости, сообщается на официальном сайте города. Тем не менее магазинам сделано замечание.

Врио замначальниика полиции по охране общественного порядка в отделе МВД по Ижевску рассказал, что ежедневно на рейд выводится около 600 сотрудников. На этот раз к мероприятию подключилась глава администрации Индустриального района столицы Удмуртии Любовь Зайцева.

Напомним, что в Удмуртии, как и в Татарстане, введен режим самоизоляции. Работа магазинов строго ограничена. Жителям предписано оставаться дома за исключением крайней необходимости.