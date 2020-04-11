Камиль Ларин снялся в клипе «Несчастного случая», записанном в поддержку врачей

Группа «Несчастный случай» выпустила клип в поддержку врачей под названием «Люди в белых халатах». Ролик записан с участием музыкантов и актеров, первым из которых в кадре появляется Камиль Ларин, участник «Квартета И».

Песня «Несчастного случая» определенно связана с тяжелыми условиями, в которых приходится работать сегодня врачам, борющимся с пандемией коронавируса. Видео записано в распространенном сегодня жанре, когда каждый из участников присылает запись своей партии и она монтируется в общий видео- и звукоряд.

Кроме Камиля Ларина в клипе приняли участие Андрей Макаревич, Найк Борзов, участники группы «Ундервуд», Максим Виторган и другие.

Напомним, в интервью «Реальному времени» Камиль Ларин рассказывал о различиях казанских и волгоградских татар и объяснял, почему «День выборов — 2» — не политический памфлет.