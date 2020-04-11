Нападающий «Нефтехимика» Куликов может перейти в «Автомобилист»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Куликов в ближайшее время может перейти в «Автомобилист», сообщает издание «Чемпионат».

28-летний форвард выступал за нижнекамский клуб всю свою карьеру. Он является уроженцем Нижнекамска.

Контракт Куликова с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 апреля 2020 года. После окончания соглашения форвард станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Куликов сыграл в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 19 (6+13) очков. В серии плей-офф Кубка Гагарина форвард отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о расставании со всеми легионерами клуба. Нижнекамскую команду по обоюдному согласию сторон покинули защитник Мерфи, а также нападающие Энлунд, Берглунд, Уайт и Митчелл.

«Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.