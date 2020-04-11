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Минэкономики Татарстана ежедневно следит за ценами на основные товары

12:51, 11.04.2020 3
Минэкономики Татарстана ежедневно следит за ценами на основные товары
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что министерство ежедневно мониторит цены на основные социально значимые товары. Контролируются запасы продовольствия, чтобы не возникало перебоев.

Он отметил, что овощи подорожали на 5%, но объяснил это сезонными изменениями. В отдельных районах наблюдались недопоставки, передает пресс-служба президента РТ. Ажиотаж, наблюдаемый 2 недели назад, спал, товарный запас поддерживается на достаточном уровне, добавил министр.

Шагиахметов напомнил, что подготовлен план мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, предприятий промышленного комплекса республики. Для 26 804 предприятий малого и среднего бизнеса представлена налоговая отсрочка. В банки поступило 828 заявок на реструктуризацию кредитов МСБ. Уплату страховых взносов продлили более чем 6 тысячам предпринимателей.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:09
    Какие 5%?в магазине давно были? Лук за неделю на 20%, лимоны на 400 %!!!
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    Анонимно 16:35
    Возможно, министр экономики ходил в не тот магазин.
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  • Анонимно 16:37
    Следит через розовые очки. Ничего не вижу, ничего не скажу! Фрукты, овощи, бакалея, сахар и т.д. давно оторвались от цен конца марта месяца!!!
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